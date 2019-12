Benfica e Sporting de Braga lutam por um lugar nos 'quartos' da Taça de Portugal O Benfica, recordista de vitórias na Taça de Portugal, com 26 troféus, procura atingir os quartos de final da prova, ao receber hoje o Sporting de Braga, vencedor por duas vezes da prova. desporto Lusa desporto/benfica-e-sporting-de-braga-lutam-por-um_5df9efb9ef78a3798914a525





Além do encontro no estádio da Luz, os oitavos de final da prova têm hoje outros dois jogos, com o Paços de Ferreira, também do principal escalão, a receber o Sporting de Espinho, do Campeonato de Portugal, às 18:45, depois de se defrontarem duas equipas da terceira divisão, casos do Sertanense e do Canelas 2010, na Sertã, às 14:15.

Na Luz, este vai ser o 12.º jogo entre as duas equipas para a Taça, cujo saldo é favorável ao Benfica, com seis triunfos, contra cinco dos minhotos, que, em cinco jogos em terreno 'encarnado', só venceram uma vez, na última, em 2014/15, também nos oitavos de final.

O encontro entre Benfica e Sporting de Braga tem início agendado para as 20:45.

Resultados dos oitavos de final da Taça de Portugal:

- Terça-feira, 17 dez:

Académico Viseu (II) (+) - Desportivo de Chaves (II), 1-0

(+) Varzim (II) -- Anadia (CP), 1-1 (2-1 ap)

AC Marinhense (CP) -- (+) Rio Ave (I), 0-2

- Quarta-feira, 18 dez:

Sertanense (CP) -- Canelas 2010 (CP), 14:15.

Paços de Ferreira (I) - Sporting de Espinho (CP), 18:45.

Benfica (I) -- Sporting de Braga (I), 20:45.

- Quinta-feira, 19 dez:

FC Porto (I) -- Santa Clara (I), 19:15.

Famalicão (I) -- Mafra (II), 20:30.

(+) Apurados para os quartos de final da Taça de Portugal.

