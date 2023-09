De acordo com os calendários resultantes do sorteio realizado na quinta-feira, e hoje divulgados pela UEFA, o percurso do campeão nacional Benfica na 'Champions' prossegue com a visita, no dia 03 de outubro, ao Inter Milão, que recebe em 29 de novembro, e com os embates com a Real Sociedade, na Luz, no dia 24 de outubro, em San Sebastián, no dia 08.

A sexta e última jornada volta a colocar frente ao Benfica o Salzburgo, no dia 12 de dezembro, quando o Sporting de Braga 'devolver' a visita ao campeão italiano Nápoles.

Depois da primeira jornada, os minhotos visitam o Union Berlim, no dia 03 de outubro, recebem o Real Madrid, no dia 24 de outubro, e jogam na capital espanhola, no dia 08 de novembro, antes de encerrarem a competição com a formação alemã, em casa, no dia 29 de novembro, e jogarem em Nápoles.

O FC Porto vai ser a primeira equipa portuguesa a entrar em competição na prova, iniciando o percurso com a deslocação ao terreno dos ucranianos do Shakhtar Donetsk, que tem utilizado o estádio do Légia Varsóvia, na Polónia, mas vai mudar-se para Hamburgo, na Alemanha, para os seus jogos em casa.

Na segunda jornada, os 'dragões' recebem o FC Barcelona, em 04 de outubro, seguindo-se os embates com o campeão belga Antuérpia, na Bélgica, no dia 25 de outubro, e no Porto, em 07 de novembro.

A deslocação ao Camp Nou, para enfrentar o campeão espanhol, está marcada para 28 de novembro, antecedendo a última jornada do agrupamento, no reencontro com o Shakhtar, em 13 de dezembro, em casa.

Após a conclusão dos grupos, o sorteio dos oitavos de final está marcado para 18 de dezembro, tendo em vista a disputa pela presença nos quartos de final, já em 2024, com os jogos dos 'oitavos' em 13, 14, 20 e 21 de fevereiro e 05, 06, 12 e 13 de março.

A final da 69.ª edição da Liga dos Campeões está marcada para 01 de junho de 2024, no Estádio de Wembley, em Londres.

JP // JP

Lusa/Fim