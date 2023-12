Os bracarenses são quartos, com 29 pontos, mas a uma curta distância dos três primeiros: estão a apenas um ponto do terceiro classificado, o Benfica, e a dois do duo da frente, Sporting e FC Porto, cenário que o técnico considera "positivo para o campeonato português", ainda que pense ser só uma "fase muito equilibrada".

"Vamos ter pela frente uma equipa fortíssima. O Benfica é reconhecidamente o principal candidato ao título e tem muita qualidade. Mas nós temos também a nossa ambição de poder somar mais três pontos e ultrapassar o nosso rival, para continuar o nosso período ascendente, juntando a isso uma boa exibição", disse o treinador na conferência de imprensa de antevisão.

Artur Jorge considerou o Benfica o principal candidato por ser o campeão em título e ter "a legitimidade para o defender", notando haver "outras equipas que foram preparadas para poder olhar apenas e só" para o cetro.

O Sporting de Braga vem de uma derrota, na terça-feira, em Nápoles (2-0), que afastou a equipa da Liga dos Campeões e a remeteu para a Liga Europa, mas regista quatro vitórias consecutivas no campeonato e o técnico garante um conjunto "motivadíssimo e superconfiante e com o moral em alta".

Ambas as equipas têm um perfil ofensivo - os minhotos são mesmo o melhor ataque da prova -, mas o treinador bracarense não espera um jogo partido, porque as duas equipas se conhecem muito bem, assegurando um Sporting de Braga fiel à sua identidade e pronto para "ferir" o Benfica.

Artur Jorge lembrou a recuperação do Sporting de Braga depois de um início de campeonato com duas derrotas, que deixou a equipa longe dos adversários da frente.

"Se ganharmos amanhã [domingo], ficamos em primeiro à condição, mas é apenas a 14.ª jornada, temos muito campeonato pela frente", notou.

O treinador, que revelou ter todos os jogadores disponíveis, nomeadamente Álvaro Djaló, que falhou o jogo com o Nápoles, por lesão, disse ainda que o Sporting de Braga não vai mudar a sua "matriz" quando questionado sobre se o encontro de domingo pode ser de afirmação para os 'arsenalistas' na luta pelo título.

"Há equipas preparadas e montadas para o título e tudo o que é abaixo disso é fracasso. Aqui não será assim, mas temos a legitimidade de lutar pelo melhor. Vamos andar à procura de chegar ao final do campeonato e avaliar se podemos ser ou não candidatos ao título", afirmou.

Sobre o clássico Sporting-FC Porto de segunda-feira, o treinador frisou primeiro a importância de vencer os 'encarnados' e, depois, implicitamente, mostrou preferência por um empate: "se ambos puderem perder pontos, ótimo".

Sporting de Braga e Benfica defrontam-se a partir das 20:30 de domingo, no Estádio Municipal de Braga, em jogo que será arbitrado por Luís Godinho, da associação de futebol de Évora.

GYS // AMG

Lusa/Fim