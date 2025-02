À margem da cerimónia de posse de Pedro Proença na Federação Portuguesa de Futebol, em Oeiras, Frederico Varandas foi o único presidente de clube a prestar declarações à comunicação social, na zona mista, abordando os comunicados emitidos pelos 'rivais' na sequência da arbitragem da visita dos 'leões' ao AVS (2-2), para a 23.ª jornada da I Liga.

"Vejo com alguma satisfação, que, passadas muitas décadas, Benfica e FC Porto estão muito preocupados com o estado do Sporting, apesar de estar muito condicionado e com muitas lesões. O que é ótimo sinal. Veem o mesmo que eu vejo, que se o Sporting conseguir chegar, mesmo com estas limitações e dificuldades, em primeiro à data FIFA de março, eu penso que na reta final vamos ver quem vai estar mais forte", afirmou o presidente do Sporting.

Na sexta-feira, em entrevista à SportingTV, Frederico Varandas lamentou que FC Porto e Benfica tentassem condicionar as arbitragens, com declarações que tiveram, durante o fim de semana, 'ricochete', primeiro com uma comunicação dos 'azuis e brancos', em que apelidava de 'santo' o presidente do Sporting, e, depois, com novas mensagens, desta vez de 'águias' e 'dragões' sobre a arbitragem de Fábio Veríssimo e a videoarbitragem (VAR) de Manuel Oliveira no jogo dos 'leões'.

"O comunicado do Benfica é mais do que tem sido. Uma comunicação, para mim, que tem sido o modo normal de comunicar do nosso rival, a atirar areia aos olhos das pessoas, a tratar as pessoas como estúpidas, mas é o género. Em relação ao comunicado do FC Porto, do VAR, eu não sei quem mandou colocar a câmara ali, mas ainda bem que ali está. Sem aquela câmara, um golo válido teria sido invalidado", referiu o dirigente 'verde e branco'.

Frederico Varandas prosseguiu ironicamente sobre as condições do recinto do emblema portuense.

"Sobre as infraestruturas dos estádios, o Estádio do Dragão é um estádio magnífico, magnífico, e quando o Sporting joga lá as coisas não têm funcionado bem no VAR. Por fim, o último comunicado, que eu gostei do termo 'santo', embora ache francamente exagerado. Quem escreveu esse comunicado, penso que na sua cabeça deve estar a ver bandidos e santos, mas não há só bandidos e santos, há pessoas normais. Eu sou uma pessoa normalíssima. Não quero que o Sporting seja favorecido, não quero que o Benfica seja favorecido, nem que o FC Porto seja favorecido", respondeu.

O dirigente 'leonino' recordou a sua última entrevista ao canal do clube, reiterando a "convicção de que, da primeira à 23.ª jornada, o critério de arbitragem prejudicou o Sporting", instando a comunicação a avaliar esta afirmação, para reafirmar o seu otimismo com a revalidação do título nacional.

"Ver Benfica e FC Porto preocupados com o Sporting é algo que eu não via há décadas, porque eles, mesmo não estando condicionados, acreditam no nosso bicampeonato. Eu só quero apelar aos nossos sócios e adeptos que vêm aí duas ou três semanas difíceis. Estamos a jogar com miúdos de 17, 18 ou 19 anos, com oito lesionados, agora castigados, por culpa própria, por culpa nossa, e estamos na luta, em primeiro lugar. E, se chegarmos a março no primeiro lugar e chegarem os pesos pesados, vamos ver quem vai estar mais forte", concluiu.

A 11 jornadas do fim do campeonato, o Sporting divide a liderança da I Liga com o Benfica, ambos com 53 pontos, mais seis do que FC Porto, terceiro classificado, que ainda hoje recebe o Vitória de Guimarães, oitavo.

JP/DYRP // FIG

Lusa/Fim