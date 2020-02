Benfica e Braga em jogo de 'pressão', Sporting com visita difícil a Vila do Conde O Benfica recebe hoje o Sporting de Braga na I Liga de futebol, em jogo de grande 'pressão' frente a um adversário invencível com o novo treinador, e depois de os 'encarnados' verem diminuída a vantagem na frente. desporto Lusa desporto/benfica-e-braga-em-jogo-de-pressao-sporting_5e47b7ba84a13912995aa9c1





A equipa de Bruno Lage chega ao jogo de hoje após a derrota na visita ao FC Porto (3-2), naquele que foi o seu segundo desaire no campeonato, e defrontará um Sporting de Braga em 'alta', que recentemente bateu os portistas fora e em casa o Sporting.

Desde que o ex-futebolista Rúben Amorim assumiu a equipa, o Braga ainda não perdeu e apenas empatou uma vez em oito encontros. FC Porto e Sporting perderam duas vezes com o 'novo' Braga, na Liga e na Taça da Liga.

Hoje, na Luz, em jogo da 21.ª jornada, a partir das 18:00, o Benfica precisa de vencer para não colocar em risco a sua vantagem pontual, mas o Braga quer 'romper com um passado' em que não vence para a Liga em casa das 'águias' há 66 anos, desde 1954.

O Benfica não terá Gabriel ou André Almeida, lesionados, e o Sporting de Braga está desfalcado dos centrais Bruno Viana, castigado, e Tormena, lesionado, bem como de Wilson Eduardo, por opção técnica, mas de regresso estão João Novais e Raul Silva.

Neste mesmo dia, o Sporting, sem Vietto, Mathieu e Acuña, visita o Rio Ave, quinto classificado, num jogo (20:30) igualmente muito difícil para os 'leões', terceiros, que esta época já perderam por duas vezes com os vila-condenses.

Antes, ao início da tarde, o Santa Clara (10.º) recebe o Tondela (12.º), e o Portimonense (17.º) joga em casa com o Moreirense (13.º), num jogo em que Paulo Sérgio se estreia nos algarvios, após as saídas do interino Bruno Lopes e de António Folha.

O FC Porto, segundo, apenas joga no domingo, dia em que visita o Vitória de Guimarães, sétimo.

Programa da 21.ª jornada:

- Sexta-feira, 14 fev:

Vitória de Setúbal -- Gil Vicente, 1-2.

- Sábado, 15 fev:

Santa Clara -- Tondela, 14:30.

Portimonense -- Moreirense, 15:30.

Benfica -- Sporting de Braga, 18:00.

Rio Ave -- Sporting, 20:30.

- Domingo, 16 fev:

Marítimo -- Paços de Ferreira, 15:00.

Boavista -- Belenenses SAD, 15:00.

Vitória de Guimarães -- FC Porto, 17:30.

Famalicão -- Desportivo das Aves, 20:00.

RPM // NFO

Lusa/Fim