O médio internacional português marcou pela primeira vez na carreira três tentos numa só partida, aos cinco, 13 e 34 minutos, só que os italianos conseguiram chegar à igualdade no segundo tempo, através de Marko Arnautovic, aos 51, Davide Frattesi, aos 58, e Alexis Sánchez, aos 72, de grande penalidade, sendo que os 'encarnados' ainda viram António Silva ser expulso, aos 86.

O Benfica, que já só pode almejar o terceiro posto e a consequente vaga no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, segue em último lugar do grupo, com um ponto, e vai decidir esse objetivo na última jornada, frente ao Salzburgo, terceiro, com quatro, que hoje empatou 0-0 com a Real Sociedad.

Por seu lado, Real Sociedad e Inter Milão, ambos com 11 pontos e já qualificados para a próxima fase da Liga dos Campeões, vão defrontar-se pela liderança da 'poule' na derradeira ronda.

MO // MO

Lusa/Fim