A primeira mão da ronda 1 de apuramento da principal prova europeia de voleibol decorreu na universidade de Tartu e terminou com os parciais de 24-26, 25-22, 18-25 e 16-25 para a equipa lisboeta, o que lhe dá clara vantagem para o jogo no pavilhão n.º 2 da Luz, na próxima quarta-feira.

Para chegar à LC de voleibol, o campeão nacional, caso elimine os estónios, terá de passar mais duas rondas de acesso.

Hoje, a equipa treinada por Marcel Matz voltou a ter Hugo Gaspar em grande plano, com 19 pontos na partida.

O Bigbank Tartu começou forte e chegou rapidamente a 6-3 no primeiro 'set', liderando com um máximo de cinco pontos de vantagem até 20-19, momento em que os 'encarnados' empataram. O Benfica acreditou na vitória, passou a comandar o marcador e, após o 24-24, resolveu o 'set' a seu favor.

De seguida, voltaram a começar mais fortes os estónios, que chegaram a uma vantagem de quatro pontos (7-3), com a formação de Marcel Matz sempre a tentar manter-se na disputa do parcial. O Bigbank Tartu manteve a concentração e foi dilatando a vantagem (17-10), após o que a formação lisboeta reduziu até um ponto (21-20). Não chegou para a recuperação, pois que os anfitriões fecharam com 25-22.

Ao contrário dos dois primeiros 'sets', foi o Benfica a colocar-se na frente no marcador no terceiro, mas com forte réplica dos oponentes. De início, muito equilíbrio, com empates sucessivos, sem que nenhuma das formações se conseguisse distanciar muito. Sempre na frente, as 'águias' imprimiram mais velocidade à partida, seguraram a vantagem desde o 5-7 e aumentaram a diferença na parte final, para fazer o 18-25.

O quarto 'set' também foi pautado pelo equilíbrio, com empates sucessivos e alternâncias pela margem mínima, ou pouco mais, até ao 10-13. Depois, o Benfica 'disparou' para o 16-25 final, que lhe dá importante vantagem na eliminatória.

FB // VR

Lusa/fim