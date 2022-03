O argentino Ezequiel Mena ainda adiantou a turma nortenha, aos 17 minutos, mas o compatriota Carlos Nicolía (17), Gonçalo Pinto (24), Diogo Rafael (34) e o 'albiceleste' Pablo Álvarez (50) ofereceram o 12.º jogo seguido sem perder na prova ao Benfica.

Depois de um início de época desastroso, o conjunto de Nuno Resende está em franca recuperação na tabela e ocupa, de forma provisória, o terceiro posto, com 43 pontos, a seis do líder FC Porto e a cinco do Óquei de Barcelos, ambos com mais um encontro.

Com o presidente do Benfica, Rui Costa, a assistir ao encontro no Pavilhão Fidelidade, o Benfica entrou melhor e, num par de ocasiões, podia ter aberto o marcador, embora o guarda-redes Xavi Malián estivesse em bom plano, tendo visto duas bolas no poste.

Os 'encarnados' não revelaram eficácia nos instantes iniciais e foi o FC Porto a marcar primeiro, por Ezequiel Mena, aos 17, a encostar perante Pedro Henriques, mas essa vantagem durou um par de segundos, pois Carlos Nicolía empatou logo na reposição.

O potente remate desferido foi a 'chave' para bater pela primeira vez Xavi Malián, que também pouco pôde fazer a cerca de um minuto para o intervalo, quando as 'águias' chegaram à vantagem, por intermédio de Gonçalo Pinto, após passe de Diogo Rafael.

Na segunda parte, o Benfica aguentou como podia a pressão ofensiva do FC Porto e procurou criar perigo através de transições rápidas, mas viu os 'dragões' atirarem duas vezes à trave da baliza, por Ezequiel Mena, aos 32 minutos, e por Xavi Barroso, aos 37.

Seguiram-se três livres diretos -- dois para o FC Porto e um para o Benfica -, nos quais os guarda-redes levaram sempre a melhor: Pedro Henriques travou as tentativas de Carlo Di Benedetto e Gonçalo Alves, Xavi Malián superou a ocasião de Carlos Nicolía.

Com o resultado ainda em aberto para a reta final, o 'capitão' Diogo Rafael conquistou uma vantagem preciosa, à passagem do minuto 43, ao apontar o 3-1 a favor do clube da Luz, que soube gerir, graças ao 'gigante' Pedro Henriques, e até dilatar, por Pablo Álvarez, que, após falhar um livre direto, sentenciou o resultado com a baliza deserta.

Jogo realizado no Pavilhão Fidelidade, em Lisboa.

Benfica -- FC Porto, 4-1.

Ao intervalo: 2-1.

Marcadores:

0-1, Ezequiel Mena, 17 minutos.

1-1, Carlos Nicolía, 17.

2-1, Gonçalo Pinto, 24.

3-1, Diogo Rafael, 43.

4-1, Pablo Álvarez, 50.

Sob a arbitragem de Pedro Figueiredo e Carlos Correia, as equipas alinharam:

- Benfica: Pedro Henriques, Diogo Rafael, Edu Lamas, Lucas Ordóñez e Gonçalo Pinto. Jogaram ainda Carlos Nicolía, Poka, Pablo Álvarez e Pol Manrubia.

Treinador: Nuno Resende.

- FC Porto: Xavi Malián, Telmo Pinto, Rafa, Carlo Di Benedetto e Gonçalo Alves. Jogaram ainda Ezequiel Mena, Xavi Barroso e Reinaldo García.

Treinador: Ricardo Ares.

Assistência: Cerca de 2.000 espetadores.

