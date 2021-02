A jogar em casa, o Estoril Praia adiantou-se no marcador aos 23 minutos, com um golo de André Vidigal, mas os 'encarnados' chegaram ao empate aos 44, com um golo do uruguaio Darwin Núñez.

Na segunda parte, Seferovic colocou o Benfica em vantagem, aos 68, com Darwin Núñez a 'bisar' aos 77, garantindo vantagem dos 'encarnados' para o jogo da segunda mão, que vai ser disputado no estádio da Luz.

