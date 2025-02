Em comunicado divulgado no seu sítio oficial, o emblema lisboeta informa que o extremo, de 30 anos, vinculou-se por duas épocas e meia, enquanto os minhotos revelaram, através da sua página na Internet, os valores envolvidos no negócio.

"O SC Braga informa ter chegado a acordo com o SL Benfica para a cedência a título definitivo do jogador Bruma, por 6,5 milhões de euros. O mecanismo de solidariedade conexo com a transferência acresce aos valores acima referidos e é da responsabilidade do SL Benfica. Refira-se, ainda, que esta transferência não implica para o SC Braga qualquer encargo adicional, nomeadamente com serviços de intermediação", publicaram os bracarenses, desejando "as maiores felicidades pessoais" ao avançado.

No último dia das inscrições em Portugal, o extremo luso-guineense, de 30 anos, deixa o clube minhoto, após duas temporadas e meia, tendo já hoje ficado de fora do jogo com o Moreirense, que os 'arsenalistas' venceram por 2-1, para a I Liga.

Bruma chegou ao Sporting de Braga em janeiro de 2023, por empréstimo do Fenerbahçe e, no final dessa temporada (2022/23), os bracarenses viriam a contratá-lo em definitivo, precisamente por 6,5 ME.

Neste período, o internacional luso participou em 90 jogos e marcou 28 golos pelos minhotos, sendo que esta época já levava 31 encontros em todas as competições e fixou o seu recorde de tentos numa só temporada enquanto sénior, com 13.

É, a par de Ricardo Horta, o melhor marcador dos 'arsenalistas' na I Liga, com sete golos, exatamente os mesmos do mais produtivo do Benfica na prova, o argentino Ángel Di María.

Bruma chegou a Portugal com 12 anos, para integrar a formação do Sporting, estreando-se pela equipa principal em fevereiro de 2013, com 18 anos, sob a 'mão' de Jesualdo Ferreira. No final dessa época, após somente 13 partidas e um golo pelos 'leões', rumou aos turcos do Galatasaray, que pagaram 13 ME pela transferência.

Além da formação de Istambul, representou ainda os espanhóis da Real Sociedad, os alemães do Leipzig, os neerlandeses do PSV Eindhoven e os gregos do Olympiacos, tendo regressado à Turquia em 2022/23, para alinhar apenas meia época no Fenerbahçe.

O jogador, que conta com 12 internacionalizações e dois golos por Portugal, é o terceiro reforço assegurado pelo Benfica neste mercado de inverno, depois do médio Manu Silva (ex-Vitória de Guimarães) e do ponta de lança italiano Andrea Belotti, emprestado pelo Como.

