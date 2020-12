No Pavilhão do Luso (Aveiro), Gonzalo Romero (sete minutos), Ferran Font (29 e 41) marcaram para os 'leões', enquanto Diogo Rafael (31), Nicolía (45) e Lucas Ordoñez (46) garantiram o empate para o Benfica no final do tempo regulamentar.

Com o empate a três a manter-se no final do prolongamento, coube a Nicolía dar o triunfo aos 'encarnados', ao marcar a grande penalidade decisiva.

