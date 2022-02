"O Benfica informa que chegou a acordo com o Besiktas, da Turquia, para a transferência a título definitivo do futebolista Gedson. O contrato firmado pelos dois clubes tem efeito a partir de 1 de julho de 2022. Até lá, Gedson prosseguirá a sua carreira emprestado ao Rizespor", lê-se no comunicado dos 'encarnados'.

Aos 23 anos, o médio vai abandonar de vez o Benfica, o seu clube de formação, depois de já ter estado emprestado ao Tottenham e ao Galatasaray, e continuará carreira no futebol turco.

O Besiktas é o atual campeão turco, mas esta época segue numa dececionante sexto lugar do campeonato, já a 18 pontos do líder, o Trabzonspor, e vai falhar a revalidação do título.

Internacional português em duas ocasiões, Gedson teve a sua melhor temporada no Benfica em 2018/19, em que somou 46 jogos e três golos pela equipa principal, liderada primeiro por Rui Vitória e depois por Bruno Lage, numa época em que os 'encarnados' conquistaram o título nacional.

O Benfica não divulgou os contornos financeiros da transferência de Gedson para o Besiktas.

