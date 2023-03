A formação 'encarnada', que já ergueu o troféu em 2015, terminou invicta o Grupo D, com quatro vitórias, e vai defrontar nos quartos de final a equipa italiana do Valdagno, segunda classificada do Grupo C, com um jogo ainda por disputar.

Já apurado para a fase seguinte, após o triunfo por 6-2 em casa do Cerdanyola, na Catalunha, o Benfica impôs o seu favoritismo frente ao Nantes, último classificado do grupo, ainda sem qualquer ponto e que hoje marcou o primeiro golo, vencendo por 10-1.

O Benfica, apesar do domínio exercido, chegou ao intervalo a vencer por apenas 3-0, com dois golos de Beatriz 'Bia' Figueiredo e um de Maria Sofia Silva, mas duplicou a vantagem nos três minutos iniciais da segunda parte.

Uma fulgurante entrada das 'encarnadas' rendeu três golos de forma consecutiva, por Marlene Sousa, Maria Sofia Silva e Raquel Santos, e fez o marcador avançar para uns mais condizentes 6-0, com praticamente ainda 22 minutos para jogar.

O Benfica continuou instalado na meia pista do Nantes e marcou por mais quatro vezes, por Maria Sofia Silva, Marlene Sousa (2) e Catalina Flores, enquanto o Nantes reduziu para 10-1 por Cryelle Lagroye, na conversão de um livre direto a 36 segundos do termo do encontro.

O sonho do AC Feira em marcar presença nos quartos de final terminou em casa do bicampeão em título Palau i Plegamans, numa partida em que a equipa portuguesa estava obrigada a ganhar para manter a esperança e foi goleada por 12-1.

Ainda com um jogo por disputar em casa frente às espanholas do CP Vila-Sana, meramente para cumprir calendário dado que já não consegue deixar a terceira e última posição do Grupo A, o AC Feira ficou já com o destino traçado.

Depois de no primeiro jogo em casa com o Palau i Plegamans ter perdido apenas por 4-2, dando boa réplica às espanholas campeãs europeias, em título, o AC Feira não teve argumentos para evitar a goleada na deslocação à Catalunha.

Para a história do jogo ficam os golos marcados por Aina Florenza (4), Laia Juan (3), Laura Puigdueta (2), Carlos Fontdeglòria (2) e Berta Busquets (1). Cátia Gomes marcou o golo de honra da formação do AC Feira.

APS // NFO

Lusa/Fim