O grego Vangelis Pavlidis, aos 28 minutos, e o suíço Amdouni, aos 73 e 90+4, marcaram os golos da 12.ª vitória dos 'encarnados' no campeonato, assegurando a subida ao primeiro lugar, com 38 pontos, mais um do que os rivais Sporting, próximo adversário, no domingo, e FC Porto.

O Estoril Praia, que somou a segunda derrota seguida e o terceiro jogo sem ganhar, ocupa o 12.º lugar, com 14 pontos.

