Os 'leões' são os primeiros a entrar em ação, jogando o encontro da primeira mão a partir das 18:45 locais (17:45 em Lisboa), no reduto sintético dos suíços do Young Boys, depois de terem sido segundos colocados no Grupo D, atrás dos italianos da Atalanta, que se qualificaram diretamente para os 'oitavos'.

Já Benfica e Sporting de Braga surgem nesta fase da competição após terem sido 'relegados' da Liga dos Campeões, face ao terceiro posto nos respetivos grupos, com os 'encarnados' a receberem os franceses do Toulouse e os minhotos a jogarem também em casa, perante os azeris do Qarabag, ambos às 20:00.

Caso as três equipas garantam a qualificação para a próxima fase, em 22 de fevereiro, será apenas a segunda ocasião em que Portugal contará com um trio de representantes em simultâneo nos oitavos de final da Liga Europa.

Em 2010/11, FC Porto, Benfica e Sporting de Braga foram progredindo na competição, com os portistas a baterem os bracarenses na final (1-0), já depois de os 'arsenalistas' terem eliminado as 'águias' nas meias-finais.

