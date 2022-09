No Estádio da Luz, os 'encarnados' adiantaram-se no marcador aos 50 minutos, com um golo de Rafa Silva, ampliando a vantagem por intermédio do espanhol Grimaldo, aos 55, com o Benfica a manter o pleno de vitórias, somando ao triunfo de hoje as cinco vitórias na I Liga e as quatro na qualificação da 'Champions'.

Com este resultado, o Benfica lidera o grupo com três pontos, os mesmos do Paris Saint-Germain, que hoje venceu a Juventus (2-1), enquanto italianos e israelitas ainda não pontuaram.

