No Gloria Sports Arena, o tricampeão português atingiu o primeiro quarto a vencer por 28-26, chegou ao intervalo com 11 pontos de vantagem (52-41) e, depois da reação dos suíços no terceiro período (66-66), fechou o jogo com seis pontos à melhor (91-85).

No grupo G da 'Champions', o Benfica irá enfrentar os espanhóis do BAXI Manresa, os italianos do Bertram Derthona Basket e os alemães do NINERS Chemnitz.

"Os rapazes estão de parabéns e o clube está de parabéns. Nós estamos aqui com grandes potências, e muitas delas não vão conseguir chegar à 'Champions'. É um grande feito para os rapazes, para a equipa, para o clube e para uma direção que tem apoiado as modalidades", disse o treinador dos 'encarnados', Norberto Alves, aos meios de comunicação do clube da Luz.

Na final de hoje, o Benfica, que já tinha Trey Dreschel, Aaron Broussard e Tyler Stone ausentes por lesão, viu ainda Nico Carvacho atuar bastante condicionado, mas entrou muito bem na partida, convertendo os seus primeiros nove lançamentos, entre eles quatro triplos.

"No aquecimento, o Nico Carvacho caiu mal sobre um pé e nem sabíamos se podia jogar. Fez um enorme sacrifício e jogou com o pé inchado e em más condições. Mas, sabendo das outras ausências de jogadores decisivos, quis fazer esse sacrifício e fez o melhor possível para ajudar a equipa", revelou Norberto Alves.

O campeão suíço conseguiu acompanhar o ritmo frenético das 'águias', à conta da agressividade nos ressaltos ofensivos, registando-se um equilibrado 28-26 no final do primeiro quarto.

No início do segundo tempo, o Friburgo conseguiu colocar-se em vantagem, por 30-28, mas a reação dos 'encarnados' foi imediata, com triplos anotados por José Barbosa, Eduardo Francisco, Diogo Gameiro e Marcus Thornton, que lhes permitiram chegar ao intervalo a vencer por 52-41.

No regresso, o Benfica vacilou na eficácia e, com 59-54, o treinador Norberto Alves pediu um 'timeout', mas não conseguiu contrariar o crescimento dos suíços, que viraram o jogo para 63-64, antes de o parcial acabar empatado em 66-66.

Apesar de o adversário continuar a imprimir grande agressividade defensiva, o Benfica conseguiu voltar a superiorizar-se e colocar-se a vencer por 73-72 no quarto parcial.

A partir daí, Ahmaad Rorie, o MVP da partida, 'pegou' no jogo e, nos últimos cinco minutos, somou sete pontos que se revelaram decisivos para galvanizar a equipa, que fechou o encontro com seis pontos de vantagem e celebrou o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões pela terceira época consecutiva.

"Tivemos bons momentos, sem dúvida nenhuma, mas eles reagiram sempre. De início, procurámos intervir com defesas alternativas para não nos desgastarmos muito e não termos problemas com faltas", comentou Norberto Alves.

AO/SYL // JP

Lusa/Fim