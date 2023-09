Em Antália, na Turquia, os 'encarnados' ainda chegaram a perder com os suecos por 45-35 ao intervalo, mas acabaram por conseguir a reviravolta e garantir o apuramento.

O campeão português vai integrar o Grupo G, com os israelitas do Hapoel Jerusalém, os turcos do Galatasaray e os gregos do PAOK.

