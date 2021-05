"É um sentimento muito bom continuar com este símbolo ao peito e poder ganhar troféus com ele", foi a primeira reação da futebolista nascida em Paredes há 23 anos, após rubricar o novo vínculo contratual nas instalações do Estádio da Luz.

Além do sentimento de alegria, Lúcia Alves disse, em declarações ao canal de televisão do clube, ter noção da "responsabilidade enorme que é carregar o símbolo do Benfica ao peito" e prometeu que irá "deixar sempre tudo em campo para continuar a ganhar troféus para o clube".

Numa breve retrospetiva sobre a última época, na qual o Benfica se sagrou campeão nacional, Lúcia Alves, ex-avançada, abordou a sua adaptação ao lugar de lateral esquerda: "Adaptei-me muito bem, gosto de jogar nessa posição e sinto que posso ajudar a equipa e ser uma mais-valia. Mas, seja onde for, lá estarei para ajudar a equipa".

A temporada vindoura traz novos desafios, como é o caso da segunda participação na principal competição europeia de clubes.

"Fomos campeãs nacionais e chegámos à Liga dos Campeões com todo o mérito. Neste segundo ano queremos chegar o mais longe possível nessa prova", concluiu.

