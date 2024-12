Há mais de dois meses, em 06 de outubro, o encontro foi interrompido devido ao intenso nevoeiro no Estádio da Madeira, no Funchal, quando tinham decorrido apenas nove minutos e o resultado se mantinha em 0-0, pelo que a partida deverá ser hoje concluída, a partir das 17:00.

Em caso de triunfo sobre a equipa madeirense, 13.ª classificada, o Benfica sobe um lugar no campeonato, para o segundo, com um ponto de vantagem sobre o FC Porto e a um de distância do Sporting, a 10 dias do dérbi lisboeta entre ambos, referente à 16.ª ronda.

Os 'encarnados' interromperam no domingo a longa série de oito vitórias consecutivas desde que Bruno Lage substituiu o alemão Roger Schmidt como treinador, ao empatarem 1-1 no reduto do AVS, enquanto o Nacional quebrou um ciclo de três jogos sem ganhar na prova, com uma vitória por 1-0 na receção ao Moreirense.

Programa e resultados da oitava jornada:

- Sexta-feira, 04 out:

Rio Ave - Famalicão, 1-1

- Sábado, 05 out:

Gil Vicente - Estrela da Amadora, 3-0

Moreirense - Santa Clara, 1-0

Arouca - AVS, 1-1

Sporting - Casa Pia, 2-0

- Domingo, 06 out:

Vitória de Guimarães - Boavista, 2-2

Farense - Estoril Praia, 1-0

FC Porto - Sporting de Braga, 2-1

- Quinta-feira, 19 dez:

Nacional - Benfica, 17:00 (jogo interrompido aos 09 minutos devido ao nevoeiro)

RPC // VR

Lusa/fim