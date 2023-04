Depois do desaire nos Açores no primeiro jogo, por 3-2, e da vitória no segundo, também por 3-2, na Luz, os 'encarnados' voltaram a impor o fator casa, ao triunfarem por 25-13, 25-20 e 25-19.

A final prossegue na quarta-feira, na Praia da Vitória, onde o Benfica chegará ao 'tetra' em caso de triunfo, sendo que, se os anfitriões vencerem, tudo se decidirá no próximo sábado (06 de maio), de novo no Pavilhão Fidelidade, em Lisboa.

PFO // PFO

Lusa/Fim