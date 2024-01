Benavides vence terceira etapa do Dakar2024 nas motas e há novo líder nos carros

O piloto argentino Kevin Benavides (KTM) venceu hoje a terceira etapa das motas da 46.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno, entre Al Dwadimi e Al Salamiya, na Arábia Saudita.Benavides beneficiou de penalizações atribuídas ao chileno Pablo Quintanilla (Honda) e ao espanhol Joan Barreda (Hero) para herdar a vitória na etapa, com o tempo de 4:39.28 horas. Em segundo lugar ficou o norte-americano Ricky Brabec (Honda), a 1.11 minutos, com o francês Adrien van Beveren (Honda) em terceiro, a 2.51.