Ben Watson, MX2: “A pista de Faenza é perigosa”

O piloto britânico não ficou muito agradado com o circuito que vai receber três rondas do campeonato mundial de Motocross entre os dias 6 e 13 de Setembro.