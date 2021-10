A lista de 21 convocados mantém-se inalterada, sendo que, na jornada anterior, frente ao Boavista (0-0), o guarda-redes João Monteiro ficou de fora da ficha de jogo, como terceira opção para a baliza, atrás do titular Luiz Felipe e do suplente Álvaro Ramalho.

O experiente defesa brasileiro Sandro, reforço sonante do Belenenses SAD durante o verão, continua ausente das convocatórias, por opção técnica, e ainda não se estreou de forma oficial na equipa principal da formação lisboeta, tendo um jogo pelos sub-23.

Por sua vez, continuam a integrar o boletim clínico o médio Jordan van der Gaag e os avançados Francisco Teixeira e Rafael Camacho.

O Belenenses SAD, 18.º e último, com cinco pontos, recebe o 17.º e penúltimo Santa Clara, com seis, no domingo, às 18:00, em jogo da 10.ª jornada da I Liga de futebol, no Estádio Nacional, em Oeiras, com arbitragem de Vítor Ferreira, da associação de Braga.

Lista dos 21 convocados:

- Guarda-redes: Luiz Felipe, Álvaro Ramalho e João Monteiro.

- Defesas: Carraça, Diogo Calila, Yohan Tavares, Danny Henriques, Tomás Ribeiro, Christian Marques, Chima Akas e Nilton Varela.

- Médios: Cafú Phete, Lukovic, Yaya Sithole, César Sousa e Afonso Sousa.

- Avançados: Pedro Nuno, Abel Camará, Luís Mota, Ndour e Safira.

