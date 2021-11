A formação da divisão principal inaugurou o marcador logo aos três minutos, por Lukovic, mas o conjunto do terceiro escalão ripostou de imediato, aos seis, por intermédio de João Rodrigues, na transformação de uma grande penalidade.

Aos 19 minutos, o Belenenses SAD voltou a ganhar vantagem no marcador, com Pedro Nuno a marcar um golo que gerou muita polémica e contestação no estádio, porque o guarda-redes Luís Paulo estava a pedir assistência e equipa jogava apenas com 10 jogadores por André Sousa estar a ser assistido fora do relvado.

Os anfitriões continuaram, porém, a acreditar e, aos 31 minutos, voltaram a restabelecer a igualdade, quando João Rodrigues logrou o 'bis'.

Na segunda parte, o Belenenses SAD entrou decidido em recuperar a vantagem e marcou dois golos nos primeiros 10 minutos, por Pedro Nuno, que 'bisou', aos 32, e Diogo Calila, aos 54.

Tentando replicar o feito, o Caldas chegou ao terceiro golo, aos 58 minutos, por Militão, e lançou-se em busca de nova igualdade, que já não conseguiu.

O Belenenses SAD trocou de guarda-redes aos 64 minutos, o que dificultou a vida aos da casa, já que João Monteiro frustrou todas as tentativas de golo do Caldas.

Já nos seis minutos de tempo extra o Caldas continuou a tentar dar a volta ao resultado, mas não cumprir o tradicional cântico "ninguém passa na Mata", até por que, sobre o apito final, foras os visitantes a marcar, por Afonso Sousa.

Jogo no Campo da Mata, nas Caldas da Rainha.

Caldas -- Belenenses SAD, 3-5.

Ao intervalo 2-2.

Marcadores:

0-1, Lukovic, 03 minutos.

1-1, João Rodrigues, 06 (grande penalidade).

1-2, Pedro Nuno, 19.

2-2, João Rodrigues, 33.

2-3, Pedro Nuno, 53.

2-4, Diogo Calila, 55.

3-4, Militão, 60.

3-5, Afonso Sousa, 90+6.

Equipas:

- Caldas SC: Luis Paulo, Yordi, Militão, Pedro Gaio, Diogo Clemente (Marcelo Marquês, 71), André Sousa, Juvenal Oliveira, Leandro Borges, João Silva (Pedro Faustino, 82, André Perre (Luis Farinha, 82, Januário,90) e João Rodrigues.

(Suplentes: Rui Oliveira, Marcelo Marquês, Luis Farinha, André Santos, Nuno Januário, Vitor Rodrigues e Pedro Faustino).

Treinador: José Vala.

- Belenenses SAD: Luis Felipe (João Monteiro, 64), Diogo Calila (Ndour, 82), Tomás Ribeiro, Pedro Nuno (Sandro, 70), Lukovic (Afonso Sousa, 46), Danny Henriques, Carraça, Cafú Phete, Chima, Abel Camará e Yhonan Tavares.

(Suplentes: João Monteiro, Nilton Varela, Afonso Sousa, César Sousa, Ndour, Christian e Sandro).

Treinador Filipe Cândido.

Árbitro: David Silva (AF Porto)

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Dani (06), Abel Camará (14), André Perre (22), Militão (22), André Sousa (25), Lukovic (37), Chima (50), Yordi (71) e Ndour (89).

Assistência: Cerca de 3.000 espetadores.

DA // PFO

Lusa/Fim