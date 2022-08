Ao intervalo, o emblema de Munique já vencia por 2-0, com golos do neerlandês Gravenberch, aos 35 minutos, e do francês Tel, jogador de apenas 17 anos que, aos 45+1, tornou-se no marcador mais jovem do Bayern na competição (17 anos e 126 dias).

Na segunda parte, o senegalês Sadio Mané aumentou a diferença, aos 53 minutos, enquanto Musiala, aos 67, e Goretzka, aos 82, confirmaram a goleada.

O Bayern Munique é recordista da Taça da Alemanha, com 20 troféus, o último em 2019/20.

LG // MO

Lusa/fim