O avançado francês Kingsley Coman abriu e fechou a contagem, aos 12 e 85 minutos, tendo Leroy Sane faturado também, aos 25, num jogo em que a equipa bávara, campeã nos últimos 11 anos, poderia ter atingido com facilidade um triunfo mais volumoso.

Horas antes, o Bayer Leverkusen recolocou-se no comando, ao ganhar por 3-0 na receção ao lanterna-vermelha Colónia. O médio Jonas Hofmann quebrou a resistência dos visitantes aos 22 minutos, abrindo caminho ao triunfo tranquilo dos anfitriões, que dilataram a vantagem por intermédio do defesa neerlandês Jeremie Frimpong, aos 32, e do avançado nigeriano Victor Boniface, aos 67.

O Bayer Leverkusen reassumiu o topo da classificação, depois de no sábado ter sido ultrapassado pelo Estugarda e pelo Borussia de Dortmund, que hoje voltaram a ficar, respetivamente, à distância de um ponto, no segundo lugar, e dois pontos, no quarto, em igualdade com o Bayern Munique, terceiro posicionado.

O Estugarda impôs-se por 3-1 ao Wolfsburgo, com um 'hat-trick' de Serhou Guirassy, melhor marcador da Liga, com 13 golos, enquanto o Borussia bateu por 4-2 o Union Berlim, quatro dias após a equipa da capital alemã ter perdido por 3-2 na receção ao Sporting de Braga, para a Liga dos Campeões.

