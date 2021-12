Desta vez, foi Serge Gnabry a assumir o protagonismo principal no quinto triunfo consecutivo dos bávaros, com 'hat-trick' consumado aos 40, 53 e 74 minutos, num encontro que permitiu a Lewandowski acabar com um jejum de golos de duas partidas, marcando por duas vezes, aos 69 e 72, ante um rival que vinha em recuperação na prova, com dois triunfos e um empate nos derradeiros três desafios.

Os bávaros lideram agora com 40 pontos, mais nove do que o Dortmund, que na quarta-feira recebe o lanterna-vermelha Greuther Furth, formação que na derradeira ronda conquistou o seu primeiro triunfo na prova.

O Estugarda é 15.º, com 17 pontos, somente mais um do que o Augsburgo, em posição de descida, e que receberá o Leipzig.

Já o Mainz goleou hoje o Hertha por 4-0 e subiu ao sexto lugar do campeonato, com 24 pontos.

A jogar em casa, o Mainz marcou o primeiro por intermédio do sul-coreano Jae-Sung Lee, aos 19, com Alexander Hack (41), o suíço Widmer (49) e o holandês Jean-Paul Boetius (79) a apontarem os outros golos.

Com esta derrota, o Hertha está no 14.º lugar, com 18 pontos.

O Bielefeld somou a sua segunda vitória na prova, ao bater o Bochum por 2-0, com golos do japonês Okugawa, aos 51, e do austríaco Patrick Wimmer, aos 69.

Apesar do triunfo, o Bielefeld continua no 17.º e penúltimo lugar, com 13 pontos, enquanto o Bochum é 12.º, com 20.

Já o Wolfsburgo, somou a quarta derrota consecutiva na Liga alemã, ao ser batido em casa por 3-2 pela equipa do Colónia.

Nmecha, aos oito minutos, marcou para a equipa da casa, mas Modeste empatou, aos 34. Na segunda parte, Wout Weghorst devolveu a vantagem ao Wolfsburgo, aos 51, mas o Colónia deu a volta ao resultado, com golos de Uth, aos 73, e o segundo da conta pessoal de Modeste, aos 89.

Com o triunfo, o Colónia está em oitavo, com 22 pontos, enquanto o Wolfsburgo é 11.º, com 20.

AJO/RBA // VR

Lusa/Fim