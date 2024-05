Além de ter vencido a primeira Bundesliga de sempre do seu historial, a formação de Leverkusen tornou-se o primeiro emblema totalmente imbatível numa edição da prova e segue agora a caminho de terminar a época sem derrotas em todas as competições.

Os 'farmacêuticos' encerraram o campeonato com 28 vitórias e seis empates, e atingiram os 90 pontos, tendo ficado a apenas um de igualarem o recorde de pontuação na Bundesliga, que foi imposto pelo Bayern Munique em 2012/13.

Com uma sequência imbatível de 51 jogos, o Bayer terá ainda de jogar a final da Liga Europa, com os italianos da Atalanta, e a final da Taça da Alemanha, com o Kaiserslautern, emblema da segunda divisão.

A última ronda a Bundesliga confirmou a descida de divisão do Colónia, que se juntou ao Darmstadt, com o Bochum a ter de disputar o play-off com o terceiro classificado do segundo escalão e com o Union Berlim, de Diogo Leite, a salvar-se nos últimos minutos.

