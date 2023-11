No PreZero Arena, em Sinsheim, os forasteiros inauguraram o marcador por Florian Wirz, aos nove minutos, e dilataram a vantagem ainda antes do intervalo, pelo espanhol ex-Benfica Álex Grimaldo, aos 45+1.

O Hoffenheim, com dois golos de rajada, de Anton Stach, aos 56 minutos, e o neerlandês Wout Weghorst, aos 58, ainda empatou, mas Grimaldo vestiu a capa de 'super-herói' e garantiu o triunfo com novo golo, aos 70.

O Bayer Leverkusen passou, assim, a somar 28 pontos, dilatando, provisoriamente, para cinco a vantagem sobre o Bayern Munique, segundo, com 23, que ainda hoje joga no reduto do Borussia Dortmund, quarto, com 21.

O Hoffenheim segue no sexto posto, com 18 pontos, mas viu o Eintracht Frankfurt ficar mais perto, no sétimo lugar, com 17, após triunfo por 3-0 em casa do Union Berlim, adversário do Sporting de Braga no Grupo C da Liga dos Campeões.

A vitória do Eintracht Frankfurt, do português Aurélio Buta, sobre o Union Berlim, de Diogo Leite, começou cedo a ser desenhada, com um 'bis' do egípcio Omar Marmoush, aos dois e 14 minutos. O espanhol Nacho Ferri fez o terceiro, aos 82.

Com os três pontos conquistados em Berlim, o Eintracht Frankfurt segue na sétima posição, com 17 pontos, à espreita dos lugares europeus, e distanciou-se do Friburgo, oitavo, que empatou 3-3 em casa com o Borussia Mönchengladbach.

O Union Berlim, que somou a oitava derrota consecutiva na liga alemã, segue no 16.º lugar, com seis pontos, com um de vantagem sobre o Colónia (17.º) e a dois do lanterna-vermelha Mainz.

