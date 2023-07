"Conseguimos contratar um profissional de topo. A sua qualidade futebolística é conhecida em todo o lado. Há poucos jogadores que conseguem liderar tão bem graças a uma mentalidade e personalidade excecionais", elogiou o diretor desportivo, Simon Rolfes.

Nenhum dos clubes revelou o montante da transferência, sendo que alguma imprensa aponta para cerca de 25 milhões de euros, enquanto fontes do Leverkusen dizem que será uma verba menor.

Ao serviço do Arsenal, Xhaka disputou 268 partidas desde 2016, rumando ao futebol inglês precisamente dos alemães do Borussia Moenchengladbach. Foi importante no segundo lugar do Arsenal no campeonato transato, tendo marcado sete golos, num total de 21 no tempo passado nos 'gunners'.

"Conheço a liga alemã de ponta a ponta, pois assisti sempre aos jogos desde Londres. O Bayer Leverkusen é um clube com uma história impressionante e metas altas. Acima de tudo, porém, vejo-o como um clube com um grande futuro", destacou Xhaka.

Na época finda, o Leverkusen terminou em sexto lugar, pelo que a formação de Xabi Alonso, que também assegurou o ex-benfiquista Grimaldo, vai disputar a Liga Europa.

