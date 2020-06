O médio argentino foi titular no primeiro jogo no regresso da I Liga, no empate em Guimarães (2-2), mas falhou a receção a receção na sexta-feira ao Paços de Ferreira (vitória por 1-0), devido a dores na coxa direita.

Na segunda-feira, Battaglia ainda treinou limitado, mas hoje esteve em pleno, numa sessão em que Mathieu, a fazer tratamento e trabalho de ginásio, Vietto, em tratamento, e Luiz Phellype, que continua em recuperação, foram as únicas baixas.

De acordo com o clube, o central francês, que falhou a receção ao Paços, tem uma mialgia no adutor esquerdo, enquanto Vietto, que saiu lesionado aos 44 minutos, tem uma luxação no ombro direito.

O Sporting volta a treinar na quarta-feira na Academia de Alcochete, às 10:00, e da parte da tarde, a partir das 18:30, o treinador Rúben Amorim dará a conferência de imprensa de antevisão do jogo, no estádio José Alvalade.

Os 'leões', quartos classificados na I Liga, com os mesmos 46 pontos do Sporting de Braga (3.º), recebem o Tondela (14.º) na quinta-feira, em jogo da 27.ª jornada, com início marcado para as 21:15.

