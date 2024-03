Bastianini conquistou no circuito algarvio a segunda 'pole' da sua carreira, embora não conseguisse melhor do que o sexto tempo na corrida 'sprint' disputada hoje.

"É um sentimento especial ao conseguir a 'pole', a primeira na Ducati, e estou muito confiante e otimista em conseguir subir ao pódio", disse aos jornalistas o piloto italiano.

O italiano confessou "estar um pouco nervoso no arranque da segunda qualificação (Q2) devido à falta de aderência que senti, mas depois consegui controlar o ritmo e gerir até final".

"Temos uma ideia muito clara do que é preciso fazer durante a corrida de domingo, nomeadamente a utilização dos pneus, porque a moto está mais rápida com pneus mais macios, embora com menos tempo na aceleração", apontou.

Bastianini perspetiva uma corrida "muito dura, num circuito muito competitivo e técnico, onde os pilotos estão cada vez mais rápidos".

"Vai ser difícil, mas estou muito confiante para a corrida", concluiu.

Por seu turno, o também italiano e bicampeão mundial em título, Francesco Bagnaia (Ducati), quarto classificado na 'sprint' a mais de três segundos do vencedor, o espanhol Maverick Viñales (Aprilia), vai partir da quarta posição da 'grelha'.

Apesar do quarto lugar, Bagnaia, companheiro de equipa de Enea Bastianini, disse estar "contente por ter conseguido um bom arranque, atacar, estar na frente e gerir a corrida".

"Estou muito feliz, a sensação foi muito boa e sinto um pouco mais dessa agressividade que me faltava, é muito positivo", realçou.

Contudo, lamentou, que quando estava "com um bom andamento na liderança, um erro numa travagem fez com que perdesse o comando da corrida".

"São pequenos erros que nos afastam da corrida, por isso, tenho de estar mais concentrado e com otimismo para conseguir um bom lugar no domingo", concluiu o piloto da Ducati.

O GP de Portugal de MotoGP, a segunda de 21 rondas do Mundial de velocidade de motociclismo, decorre até domingo no AIA, no Algarve.

JPC // VR

Lusa/Fim