Bassella Race: Josep Garcia repete vitória





Josep Garcia voltou a vencer a Bassella Race, depois de já o ter conseguido fazer em 2017. Esta prova de Enduro marcou o início da temporada de corridas para o jovem piloto da Red Bull KTM Factory Team, que este ano, tal como no ano passado, irá participar também no Campeonato Espanhol de Enduro e no WESS.

O piloto espanhol começou o fim-de-semana com um quarto lugar na Xtreme Race de sábado. “No sábado decidi sair com a 300 porque com me sinto muito melhor com ela neste tipo de corrida e isso também nos permitiu não danificar a 350 para o domingo. Terminei em quarto lugar, muito satisfeito por ver como evoluí na prova”, avançou o piloto.

No dia seguinte, um bom arranque permitiu-lhe chegar, rapidamente à frente da corrida. Apesar de alguns problemas com o combustível Garcia não desistiu até passar a bandeira de xadrez, depois de ter disputado a vitória com o seu companheiro de equipa, Jaume Betriu.

“No domingo, consegui começar bem. Coloquei-me, rapidamente, na liderança e estabeleci um bom ritmo. Foi uma corrida rápida e o Jaume Betriu também manteve o ritmo, apesar de ter acabado de regressar do Dakar. Eu sabia que ele não iria parar para reabastecer e, no meu primeiro reabastecimento, ele compensou a vantagem que eu ainda tinha na altura. Para além disso, o meu tanque não encheu por completo e, a partir do quilómetro 30, percebi que me restava muito pouca gasolina. Tentei procurar um ritmo que me permitisse poupar combustível, mas acabei por ter de parar novamente e o Jaume conseguiu chegar muito perto de mim. A verdade é que gerir essa pequena diferença com as curvas foi muito difícil para mim. Mas, no final, apesar dos contratempos, conseguimos a vitória, que era o nosso objetivo. Então, estamos muito felizes”, disse Josep Garcia.

Esta conquista surge um mês antes do início do Campeonato Espanhol de Enduro, que que irá decorrer entre os dias 7 e 8 de Março em Antas, Almeria. Aqui, o piloto da KTM tentará, certamente, defender o seu duplo título de campeão, de 2018 e 2019.

Foto: Nickimar