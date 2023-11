"Fiz muitos exames nos últimos dias e mostraram que tenho um músculo cardíaco inflamado (miocardite). Pode haver vários motivos pelos quais um músculo cardíaco fica inflamado e as consequências podem ser bastante graves, mas tive sorte de ter sido assistido com sucesso em campo. Não consigo enfatizar o quão sou grato aos médicos do NEC e AZ pelo desempenho adequado em campo", manifestou o ponta de lança neerlandês, através de uma carta dirigida aos adeptos e colegas de equipa, publicada hoje pelo NEC no sítio oficial na Internet.

Bas Dost, que jogou no Sporting entre 2016 e 2019, adiantou que vai realizar mais testes nos próximos dias e que terá de "fazer uma pausa no futebol".

"Os testes vão continuar nos próximos dias. Depois irei para casa e precisarei descansar para recuperar totalmente. Só depois desse momento terei uma visão maior sobre o meu futuro e, a partir daí, poderei falar mais. Por enquanto, vou fazer uma pausa no futebol e passar o próximo tempo com minha família. Espero que todos respeitem isso", expressou.

No domingo, no Estádio AFAS, em Alkmaar, o ponta de lança neerlandês, de 34 anos, caiu sozinho junto ao círculo do meio-campo, à passagem do minuto 90, com o árbitro Jeroen Manschot a interromper a partida instantes depois, para que a equipa médica entrasse rapidamente dentro das quatro linhas, com os jogadores das duas equipas a rodearem Bas Dost enquanto recebia assistência.

Bas Dost tinha inaugurado o marcador, aos 11 minutos, e feito a assistência para o colega de equipa Mattsson (31) dilatar a vantagem e dar a vitória ao NEC, com Pavlidis (57) a encurtar distâncias, já no segundo tempo, para o AZ, que teve o português Penetra a titular e o compatriota Tiago Dantas no banco.

AJC // PFO

Lusa/Fim