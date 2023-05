Quatro épocas depois, o 'Barça', orientado por Xavi Hernández, uma referência do clube devido às 17 épocas ininterruptas na equipa principal, volta a sagrar-se campeão, tendo assegurado o título com 85 pontos, mais 14 do que o Real Madrid, que passou a segundo nesta ronda, ao tirar partido do desaire (1-0) do Atlético de Madrid em casa do Elche, baixando os 'colchoneros' ao terceiro posto.

Já sabendo que se sagrava campeão em caso de triunfo, o Barcelona entrou a todo o gás e chegou ao final do primeiro tempo a vencer por 3-0, com golos de Lewandowski (11 e 40 minutos) e de Alejandro Balde (20). Um tento de Jules Konde (53) ampliou a goleada, enquanto Javi Puado (74) e Joselu (90+2) atenuaram a derrota do Espanyol, que continua em situação aflitiva no campenato, ao ocupar o 17.º e penúltimo lugar, com 31 pontos.

