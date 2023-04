Com o Camp Nou claramente já em festa, o 'Barça' não teve problemas para ganhar aos andaluzes, na 32.ª jornada, respondendo da melhor forma aos 4-2 da vitória do Real Madrid sobre o Almeria.

Vindo de lesão, o defesa dinamarquês Andreas Christensen marcou de cabeça, aos 14 minutos, abrindo o caminho para uma vitória que ficou mais fácil com a expulsão de Edgar González, por segundo cartão amarelo, aos 33.

O polaco Robert Lewandowski fez o 2-0, aos 36 minutos, o seu 19.º golo na prova, mais dois que o francês do Real Madrid Karim Benzema, que fez 'hat-trick' contra o Almeria.

O brasileiro Raphina, aos 39 minutos, a passe de Busquets, terminou com as dúvidas quanto à vitória dos catalães, que ainda chegaram a 4-0, aos 82 minutos, com um infeliz corte do argentino Guido Rodriguez, que deu autogolo.

O português Rui Silva foi o guarda-redes do Betis, com William Carvalho a jogar como médio dos visitantes.

O Betis continua em sexto no campeonato, com 49 pontos, a um do Villareal e três à frente do Athletic Bilbau.

FB // PFO

Lusa/Fim