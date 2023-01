Timo, medalha de bronze nos Mundiais de 2022, garantiu desde já uma medalha e resta saber se de ouro ou prata - em combate que disputará ainda hoje diante da brasileira Gabriella Moraes -, na prova que marca o arranque do circuito internacional deste ano e que entra nas 'contas' do apuramento para os Jogos Olímpicos Paris2024.

Na meia-final, a judoca olímpica do Benfica, que se estreou no Grand Prix como terceira cabeça de série e 16.ª do ranking mundial de -63 kg, derrotou Cabana Perez (24.ª e sétima favorita), com a espanhola a ser eliminada com um terceiro castigo nos primeiros segundos do prolongamento.

