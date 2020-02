Baja TT Vindimas do Alentejo, SS1: Jordão e Engeitado lideram Daniel Jordão, numa YAMAHA WR, na competição moto e Luís Engeitado, igualmente em Yamaha, entre os Quad foram os mais rápidos no primeiro dia de prova da Baja TT Vindimas do Alentejo 2020. desporto MotoSport desporto/baja-tt-vindimas-do-alentejo-ss1-jordao-e_5e3fb88ef0a7d512829f7e5d





Daniel Jordão, numa YAMAHA WR, na competição moto e Luís Engeitado, igualmente em Yamaha, entre os Quad foram os mais rápidos no primeiro dia de prova da Baja TT Vindimas do Alentejo 2020.

O dia amanheceu nublado em Beja o que tornou mais difícil a tarefa dos pilotos da Baja TT Vindimas do Alentejo 2020 que começaram por disputar o prólogo Argasclim um troço de 5,58 que se realizou nos arredores da cidade que acolheu a primeira edição desta prova.

O atual Campeão Nacional de Todo-o-Terreno da categoria moto, que inicia esta temporada com o objetivo de revalidar o título, foi o mais rápido das motas no prólogo. Em segundo lugar ficou Micael Simão (KTM EXC) e o terceiro classificado foi Bruno Borrego (KTM).

Já no troço de 150,61 km, Daniel Jordão voltou a estar em destaque ao vencer o setor seletivo tendo gasto o tempo de 2h09m33s. A segunda posição foi extremamente disputada entre Micael Simão (KTM EXC) que, apesar de uma queda, gastou apenas mais 1m13s que Daniel Jordão para percorrer o SS1 e Bruno Borrego (KTM) que terminou com apenas mais três segundos.

Daniel Jordão faz um balanço muito positivo da etapa de hoje: “o dia foi bom. O percurso estava fabuloso, com uma tração enorme. Alternava zonas um pouco mais rápidas com zonas mais técnicas. Hoje abri pista e, como não estou habituado a ter esse papel, senti alguma pressão. Não tive quedas, mas enganei-me num cruzamento e aí ficamos sempre a pensar que estamos a perder tempo. É sempre mais fácil gerir a corrida de trás para a frente. Amanhã o percurso é o mesmo. Temos a vantagem de já lá ter passado e já conhecemos as zonas mais perigosas e é mais um dia para fazer quilómetros em cima da mota. Esta mota é nova e estou a adorar”, referiu o piloto. Daniel Jordão foi ainda o primeiro classificado da categoria TT2, enquanto Bruno Borrego venceu entre os TT3 e Renato Mendes foi o mais rápido dos TT1.

Nos Quad, Luis Engeitado (Yamaha YFZ) foi grande o vencedor do dia ao ser o mais rápido tanto no prólogo como no SS1. O piloto da equipa Yamaha Blue Motor realizou o troço composto por 151,61km em 2h10m34s4’ gastando menos 4m41s que Luís Fernandes (Yamaha YFZ), que terminou em segundo lugar. O terceiro classificado foi Marco Pedroso que concluiu o setor seletivo já a mais de 15m do primeiro classificado.

Luís Engeitado confessa que “gostei muito do percurso. Era uma pista rápida. Apanhámos um bocadinho de pó, mas nada de significativo. Tive só um problema ligeiro de marcação. Há zonas bem marcadas, mas outras nem tanto, o que nos deixa com receio do que vamos encontrar, mas correu tudo bem. Deu para treinar, que era o objetivo principal objetivo. Amanhã há mais 150 km. Fisicamente estou um pouco em baixo pois tive um fim de ano complicado a preparar o Dakar e depois fui para a prova e foi muito difícil treinar e manter-me em forma. Assim, vim a Beja treinar e esta semana vou continuar os treinos para em Góis estar mais preparado”, explicou o piloto.

A Baja TT Vindimas do Alentejo completa-se no domingo com mais uma passagem pelo troço de 150 km hoje disputado.

(Texto e fotos: A2 Comunicação)