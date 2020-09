O piloto da Hero venceu a Baja TT do Pinhal com grande autoridade.

Tal como já tinha acontecido nos dois primeiros setores seletivos. Sebastian Bühler voltou a ser o mais rápido no SS3 com 1m49s de vantagem sobre António Maio. Desta vez, Adam Tomiczek ficou atrás do “capitão” mas na frente de Salvador Vargas e Martim Ventura.

Na classificação final da Baja TT do Pinhal, Sebastian Bühler bateu Adam Tomiczek por 3 minutos, com António Maio a subir ao degrau mais baixo do pódio a apenas 27 segundos do polaco.

O 4.º posto foi para Maciek Giemza, seguido do melhor piloto da classe TT1, Martim Ventura. O piloto da Yamaha deixou para trás um dia de sábado menos positivo e bateu Salvador Vargas na luta pelo 5.º posto final.

A completar o Top 10 ficaram Mário Patrão, Micael Simão, o estreante Fábio Magalhães e David Megre (o melhor da classe TT3).

Classificação do SS3 da Baja TT do Pinhal