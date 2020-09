Baja TT do Pinhal, SS1: Sebastian Bühler é o primeiro líder da prova

Sebastian Bühler foi o mais rápido no primeiro setor seletivo da Baja TT do Pinhal e é o primeiro líder da prova. The post Baja TT do Pinhal, SS1: Sebastian Bühler é o primeiro líder da prova first appeared on Offroadmoto.