Baja TT do Pinhal adiada para o próximo fim-de-semana

O recomeço do campeonato nacional de Todo-o-Terreno será adiado uma semana devido ao alerta de risco de incêndio atualmente em vigor na zona onde teria lugar a Baja TT do Pinhal.