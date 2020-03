Baja TT ACP Santiago/Grândola, 1º dia: Miguel Barbosa dominador A dupla Miguel Barbosa/Pedro Velosa, ao volante de uma competitiva Totota Hilux lideram a BP Ultimate Baja TT ACP Santiago/Grândola, segunda prova do Campeonato de Portugal de Todo o Terreno, com uma vantagem de 1m35.0s sobre João Ramos e Victor Jesus, também eles numa Toyota Hilux. Uma prestação muito forte do piloto que regressou agora desporto AutoSport desporto/baja-tt-acp-santiago-grandola-1-dia-miguel_5e64178279a1b71956b10a16





Uma prestação muito forte do piloto que regressou agora ao TT, depois de quatro anos nos ralis, ao impor um ritmo bem acima dos seus principais adversários. Sendo verdade que Barbosa tem à sua disposição a mais recente evolução da Toyota Hilux da Overdrive, com a de Ramos a ser mais antiga, a verdade é que o ritmo que Miguel Barbosa trouxe dos ralis colocou-o significativamente acima da concorrência e não estamos a falar só de carro.



João Ramos confessou-nos que deu tudo, assumiu que a dupla cometeu alguns erros em que perdeu tempo, mas não deixou de dizer que não foi só isso que fez a diferença. Claro que ainda faltam 136 Km, e hoje só se realizaram 106.01 Km, mas a tendência de vitória está claramente do lado de Miguel Barbosa.



De qualquer das formas, João Ramos esteve também muito rápido, mas no fim do dia assumiu que dificilmente irá à procura de Miguel Barbosa, porque desistiu na primeira prova e ‘precisa’ deste resultado para a contas do campeonato, que é longo.



Alejandro Martins e José Marques, num Mini JCW Rally já estão a 3m21,2 segundos, e nunca tiveram andamento para as duas duplas à sua frente.

Esta segunda prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-terreno AM|48, que arrancou esta manhã com a realização do prólogo, surpreendeu a maioria dos concorrentes, já que não era esperada tanta areia, e a maioria não ficou adepto.

Como já se percebeu, os dois dois setores seletivos com 60,12 quilómetros e 41,49 quilómetros de extensão respetivamente foram ambos ganhos por Miguel Barbosa, que mostrou que depressa se vai colocar como o alvo a ‘abater’ no TT: “O dia correu bastante bem. Vencemos o prólogo e os dois setores seletivos. Os troços foram muito difíceis com muita areia, mas estamos satisfeitos com a margem que conseguimos, e vamos continuar a atacar amanhã”, disse Miguel Barbosa.

Já João Ramos teve dois percalços, que explicam parte da diferença, o que significa que em termos de andamento a margem que se vê de momento na classificação não significa apenas andamento: “No primeiro setor perdemo-nos e no segundo enganámos-nos. Perdemos algum tempo e estamos certos que a diferença seria menor para o Miguel. Mas amanhã há um setor seletivo muito longo e vamos dar o nosso melhor”.

Já Alejandro Martins: “Fiz o que estava ao meu alcance e estou contente com o terceiro lugar. Tivemos alguns percalços mas fazem parte deste tipo de provas”.

Tiago Reis e Valter Cardoso (Mitsubishi Racing Lancer) são quartos da geral a 3m43,3s, mas apesar da diferença, ainda apontam para um lugar no pódio, já que À sua frente estão Alejandro Martins/José Marques, a 22 segundos. Boa luta em perspetiva neste particular.

Boa prova estão a fazer Alexandre e Pedro Ré no pequeno CAN AM Maverick X3. Distam 5m24s, uma margem que se explica em grande parte devido à falta de velocidade de ponta do carro, que em zonas rápidas perde muito para os autos. Só em provas muito ‘enroladas’ será possível aos SSV fazerem muito melhor.

Ainda assim, quinto posto entre tão bons carro é notável.

Nuno Matos/Joel Lutas (FIAT Fullback Proto) não se adaptou muito bem a estes setores seletivos com tanta areia: “Já sabíamos que haveria muita areia, mas com a passagem dos vários carros criam-se muitos regos que obrigam a cuidados redobrados e a um andamento, por vezes, mais cauteloso que o normal”.

Nuno Madeira e Filipe Serra (KIA sportage TT) são sétimos na frente de Luis Recuenco e Victor Alijas (Mini)

Luis Dias e Nelson Ramos (Nissan PickUp Proto) e Miguel Jordão e João Pereira (Can Am Maverick X3) a encerrarem o top 10.

André Amaral e Paulo Rui Ferreira chegaram a andar mais à frente mas atrasaram-se.

Entre os principais favoritos à partida desta prova estavam Pedro Dias da Silva e José Janela (Ford EXR05 Proto) mas um problema de direção assistida logo no prólogo deixou-o fora de prova. Já não volta, porque com este tipo de piso, diferente do resto do campeonato, não faz muito sentido utilizar o resto da prova para rodar o carro e a equipa. Já Manuel Correia e Miguel Ramalho Mitsubishi HRX Ford partiram uma transmissão logo no prólogo, e voltam amanhã à prova.

A categoria T3 está a ser dominada por Alexandre Ré com o Can Am Maverick X3. Já em T2, João Ferreira e David Monteiro impõem-se com o Nissan Pathfinder. Em T8, os melhores são Francisco Barreto e Sérgio Cerveira com uma Nissan Navara.

Amanhã realiza-se a segunda e última etapa da Baja TT ACP. Os pilotos vão competir no derradeiro sector selectivo. Serão 136,11 quilómetros com o primeiro concorrente a sair para a pista às 11h05 horas. O vencedor deverá ser conhecido pouco antes das 13 horas.

