A Baja TT ACP será o palco de um duelo entre pai e filho. Pela primeira vez, o jovem Gonçalo Amaral vai estar em competição em simultâneo com o seu pai, Rodrigo Amaral, piloto que disputou durante vários anos os lugares cimeiros do campeonato nacional de Todo-o-Terreno. Rodrigo Amaral participou também no Dakar em 2002





A Baja TT ACP será o palco de um duelo entre pai e filho.

Pela primeira vez, o jovem Gonçalo Amaral vai estar em competição em simultâneo com o seu pai, Rodrigo Amaral, piloto que disputou durante vários anos os lugares cimeiros do campeonato nacional de Todo-o-Terreno.

Rodrigo Amaral participou também no Dakar em 2002 na mítica equipa da Actimel com Bernardo Villar, concluindo a prova num ótimo 17.º lugar.

Gonçalo Amaral foi vice-campeão nacional de TT1 no ano passado e faz parte da nova geração de pilotos de Todo-o-Terreno em Portugal. A recuperar de uma lesão no ombro e clavícula esquerda, contraída numa sessão de treinos nas vésperas do Raid de Gois , Gonçalo Amaral não está ainda em forma, e participa nesta prova extra campeonato para testar o seu estado físico e ganhar ritmo.

Veremos quem ganha o duelo pai-filho este fim-de-semana!