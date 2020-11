Baja Portalegre, SS1: Vitória de Bruno Santos ao nascer do dia

Bruno Santos foi o mais rápido a percorrer os 3,3 km do primeiro setor seletivo da Baja Portalegre realizado ao nascer do dia desta sexta-feira chuvosa.