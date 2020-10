Baja Portalegre será o palco da final do Mundial de Bajas

Foi ontem anunciado o cancelamento da Baja Internacional do Dubai, o que significa que o campeonato do mundo de Bajas terá a sua última ronda em Portalegre! Devido à pandemia, a Federação Internacional de Motociclismo foi forçada a tomar a decisão de anular a prova do Dubai, prevista inicialmente para os dias 26 a 28