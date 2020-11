Baja Portalegre: Sebastian Bühler a um passo do título mundial!

Vencedor da Baja TT do Pinhal, primeira ronda do Taça do Mundo de Bajas, Sebastian Bühler está a um passo do título mundial!