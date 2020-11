Depois de ter conquistado a vitória entre os veteranos na Baja TT do Pinhal, pontuável para a Taça do Mundo FIM de Bajas, Pedro Bianchi Prata vai disputar, nos próximos dias 5, 6 e7 de novembro, a 34ª edição da mítica Baja Portalegre 500 com o objetivo de acrescentar um título mundial ao seu já extenso palmarés.

Aos comandos de uma Honda CRF 450 RX que estreou na prova beirã, o piloto do Marco de Canaveses disputa também a quarta etapa do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno que vai percorrer as pistas dos concelhos de Alter do Chão, Crato, Fronteira, Gavião, Monforte, Nisa, Ponte de Sor, Portalegre, Extremoz e Sousel onde também é candidato ao titulo nacional de veteranos.

Para Pedro Bianchi Prata a Baja Portalegre antevê-se, tal como já é habitual, bastante dura e exigente, mas confessa que toda a equipa se sente preparada para enfrentar este grande desafio.

“As expectativas da equipa são altas. Esta é das corridas mais importantes do ano e a última prova da Taça do Mundo FIM de Bajas. O objetivo é conseguir terminar a corrida e se garantir um bom resultado poderei triunfar nesta competição. Também vou procurar atacar o Campeonato Nacional, onde estou em segundo. Só faltam duas corridas e ainda não alcancei nenhuma vitória no CNTT, por isso o objetivo é tentar lutar pelos lugares da frente, pelo triunfo. A concorrência é forte, mas a equipa está preparada para a enfrentar. Portalegre é uma prova longa, mas os ingredientes para fazer um bom resultado estão lá e estou convencido que toda a equipa (eu, restantes pilotos e todo o staff por detrás das competições) vai trabalhar bem para fazer um bom resultado”, revela Pedro Bianchi Prata.

A 34ª edição da emblemática Baja Portalegre terá, como habitualmente, o seu centro nevrálgico na Nerpor, em Portalegre. Será neste espaço que se encontra o Parque de Assistência, que este ano, infelizmente, não poderá ser visitado pelo público devido à pandemia da Covid-19.

O percurso compreende cerca de 550km, dos quais cerca de 420 serão disputados ao cronómetro. Estará dividido em duas etapas que compreenderão três setores seletivos.

No dia 5 decorrem as habituais verificações técnicas e administrativas. No dia 6, sexta-feira terá lugar a primeira etapa que inclui a Especial de Qualificação (SS1), de aproximadamente 5 km e o SS2 com cerca de 85 km. No sábado, disputa-se a segunda e derradeira etapa com uma extensão total de aproximadamente 330 km.