Ao contrário do que disse Graça Freitas, Diretora Geral de Saúde, em conferência de imprensa, na segunda-feira, a Baja 500 Portalegre foi inicialmente autorizada pela DGS e caso não exista a reversão da primeira decisão, a prova vai mesmo em frente. Ter-se-á tratado duma falha de comunicação interna, pelo que a prova do ACP só não se realiza se a DGS voltar com a palavra atrás.

É exatamente isso que diz o vereador do pelouro do Desporto na Câmara de Portalegre, Nuno Lacão, que lembrou que as autoridades de saúde aprovaram o Plano de Contingência da Baja de Portalegre para prevenção da Covid-19 e que não têm conhecimento oficial de alguma decisão da DGS que impeça o evento.

Portanto, a 34ª edição da Baja de Portalegre está agendada para os dias 5 a 7 de novembro, e assim vai decorrer. Neste momento não há nada que indique o contrário.

A Baja Portalegre 500 vai ter tudo o que é habitual, menos o público. Mas vai ter uma excelente novidade que passa pelo regresso da prova do Automóvel Club de Portugal ao calendário da Taça do Mundo de Bajas da FIM, algo que já não acontecia desde 2013.

Uma alteração que traz até Portalegre nomes sonantes das motos, dando assim projeção acrescida à prova ao ACP e à cidade alentejana que desta forma acabarão por juntar a nata nacional e internacional das duas e das quatro rodas.

A Nerpor, em Portalegre, volta a ser o centro nevrálgico, com as partidas e chegadas da totalidade das Etapas, bem como com o Parque de Assistência, que este ano, infelizmente, não poderá ser visitado pelo público devido à pandemia da Covid-19.

Mas nem tudo muda, com a prova a apresentar um figurino semelhante ao de outros anos, com as habituais partidas na Ponte de Sôr e Crato, enquanto uma das chegadas têm lugar em Cabeço de Vide e outra em Alter do Chão, que se estreia também com uma partida nas motos em Alter Pedroso. Já em Portalegre, mais concretamente a Herdade das Coutadas, será palco do incontornável Prólogo, que este ano dá pelo nome de Especial de Qualificação, isto além de servir de chegada a três dos quarto SS dos automóveis e ao último SS das Motos, que este ano percorrem dois troços no sábado em vez de um, como habitualmente. Nas Coutadas terminam também a sua prova os pilotos da Mini Baja.

Além dos locais mencionados, a prova percorre também percursos nos concelhos de Niza, Gavião, Fronteira, Sousel, Monforte e Extremoz.

No total, a 34ª Edição da Baja Portalegre 500 contará com quatro Sectores Seletivos. Nas motos a distância total será de cerca de 550km, dos quais cerca de 420 vão ser percorridos contra o relógio.

No que toca ao público, neste ano infelizmente excecional, e enquanto estiverem em vigor as mais recentes normas impostas pelo Governo, não é permitida a presença do mesmo em eventos desportivos, pelo que o Automóvel Club de Portugal, num esforço ímpar, vai transmitir o maior número de horas da Baja de Portalegre, através das plataformas digitais da prova, com classificações e diretos de vários momentos e locais da mesma.

Programa dia 6 de novembro

SS1 Especial de Qualificação (5,0 Km)

SS2 (85,0 km)

Programa dia 7 de novembro

SS3 MOTO / QUAD / SSV (330 Km)

—

(Texto: José Luís Abreu/Autosport)

(Foto: FB Baja Portalegre 500)