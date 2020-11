Baja Portalegre: Micael Simão é vice-campeão mundial de Bajas!

Com o 3.º posto alcançado em Portalegre entre os pilotos da Taça do Mundo de Bajas, Micael Simão conquistou o título de vice-campeão na temporada de 2020!